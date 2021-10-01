حبس 6 أشخاص كونوا عصابة لسرقة المواشي والسيارات على الطرق بالقليوبية

أمرت النيابة العامة ببنها، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس تشكيل عصابي يضم 6 أشخاص، كونوا عصابة تخصصت في سرقة المواشي والسيارات تحت تهديد السلاح على الطرق العامة، لاتهامهم بسرقة سيارة محملة بالمواشي على طريق "الزقازيق - بنها"، بعد أن أطلقوا الرصاص على قائدها وأصابوه وأرشدوا عن السلاح والسيارة ورؤس المواشي، وتولت النيابة التحقيق.

بلاغ بالحادث

تلقى قسم ثان بنها، إشارة من مستشفى بنها الجامعي، بوصول مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية مصاب بكسر بالساق ادعاء طلق ناري.



أخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، فانتقلت أجهزة الأمن، وبسؤال شقيقه أفاد بأنه أثناء سيره رفقة المصاب بسيارة نقل قيادة المصاب محملة برؤوس ماشية بطريق "الزقازيق – بنها"، فوجئا بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي أحدهم يحمل سلاح ناري بندقية آلية باعتراض طريقهما، وإجبارهما على الترجل من السيارة ولدى مقاومة المجني عليه لهم أطلق أحدهم عيار ناري فأحدث إصابته، واستولوا على السيارة ورؤوس الماشية.

تشكيل فريق بحث

جرى تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، قاده اللواء محمد عناني مدير مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يضم 6 أشخاص ل3 منهم معلومات جنائية، ومقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.



وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، جرى التنسيق مع مديرية أمن القاهرة، وجرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث اتفقوا فيما بينهم على سرقة إحدى السيارات كرهًا عن قائديها تحديد تهديد السلاح، وفي سبيل ذلك أعد أحدهم السلاح الناري وسيارة ملاكي، وأرشدوا عن رأسي ماشية المبلغ بسرقتهما والبندقية الآلية المستخدمة في ارتكاب الواقعة والسيارة المُبلغ بسرقتها والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مُستأجرة وتولت النيابة التحقيق.