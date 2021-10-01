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تموين قنا تحرر 751 محضر بيع سلع منتهية الصلاحية خلال شهر سبتمبر 

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد


شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، حملات مكثفة على الأسواق بمراكز المحافظة المختلفة.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.
تحرير ٧٥١ محضر مخالفة
 وأسفرت الحملات عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير ٧٥١ محضر مخالفة خلال شهر سبتمبر الماضي.
تفاصيل المضبوطات
ومن جانبه أوضح أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا أن السلع التموينية التي تم ضبطها شملت ٢١٨ عبوة زيت طعام، و٧٥٠ عبوة ملح طعام، و٥ طن و٨٥٠ كيلو أرز، و٤طن و٣٨٠ كيلو مكرونة،  و٧ طن و٤٢٠ كيلو سكر، و٣ طن و٧١٠ كيلو دقيق فاخر ،بالإضافة إلى ٣٢٢٠ عبوة سمن نباتي، و٤٢٣٠ عبوة مصنعات غذائية متنوعة، كما شملت المضبوطات ٣٨٣ كيلو من اللحوم المتنوعة ، و ٣٩ كيلو فراخ منتهية الصلاحية، و٤ طن علف حيواني،و ٢٤٠٠ عبوة مسحوق غسيل، و٣٢٧ صنف أدوية، و٤طن و١٥٠ كيلو من الأسمدة، و٦طن و٥٠٠ كيلو ردة خشنة. 

 وأضاف " السيد " أن إدارة الرقابة التموينية بقنا نجحت في تحرير ٧٥١ محضر بواقع ٢٢٥ محضر للمخابز والمطاحن ما بين محاضر عدم مطابقة للمواصفات، وتوقف وغلق وغيرها، وعدد ٥٢٦ محضر متنوع للأسواق، من بينها عدد ٢ محضر لمخابز بدون ترخيص، و٣١ محضر عدم صلاحية، مشيرا إلى  استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.

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