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تصريح مثير من رضا عبد العال

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:03 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
أحمد عصام
أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق أنه لا يبحث عن التريند كما يردد البعض وكل تصريحاته هدفها الرئيسي مصلحة الكرة المصرية.

وقال عبد العال عبر برنامج البريمو بقناة TEN إن الأشخاص القريبين إليه يدركون جيداً أنه لا يصطنع هذه التصريحات ويستهدف فقط مصلحة الكرة المصرية.

وأشار إلى أن البعض يحكم عليه من واقع هبوط فريق طنطا لدوري القسم الثالث موضحاً أنه برئ من هذا الأمر لأنه واجه ظروفاً صعبة سواء مشاكل مالية أو تحكيم أو غيرها من الأزمات.

وأوضح أنه رغم كل ذلك كافح وظل يحاول حصد النقاط ورحل قبل الهبوط بفترة طويلة مؤكداً أن دوري القسم الثاني ملئ بالمواهب ولكنه صعب للغاية بالمقارنة بالدوري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

هبوط طنطا رياضة رضا عبد العال الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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