تدشين بطولة " التايكوندو" الأولى لاتحاد الجامعات السعودية





دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أمس الخميس ، منافسات بطولة التايكوندو أولى بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للموسم الرياضي الـ 12، بعد توقف النشاط الرياضي الجامعي بسبب جائحة كورونا، وتستضيفها جامعة الملك عبدالعزيز، بالقرية الرياضية ما بين الفترة 23 ـ 25 من صفر الجاري .

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أهمية البطولات التي ينظمها الاتحاد الرياضي، التي تسهم في رفع مستوى التنافس الرياضي بين طلاب الجامعات السعودية، وعلى المستوى المحلي والخارجي بما يكفل الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية، وإعداد الطالب الجامعي بدنياً وعقلياً ومهارياً، ليكون مؤهلاً وقادراً على أداء الواجبات ومتطلبات العمل لتحقيق التنمية المستقبلية وتلبية احتياجات المجتمع.

من جانبه أوضح رئيس اتحاد الجامعات الدكتور خالد المزيني أن الرياضة الجامعية تشهد تطورًا مستمرًا على جميع الأصعدة بهدف تحقيق إستراتيجية الرياضة السعودية بشكل عام ، عادها رافدًا مهمًا لرياضة الوطن من خلال زيادة عدد الرياضين والفرق المشاركة في تطوير وتشجيع الرياضات الجديدة، إلى جانب احتضان وتطوير رياضة الفتيات، وإنشاء مراكز أولمبية مصغرة داخل الجامعات لتدريب رياضي النخبة طوال العام، إضافة إلى إتاحة الفرصة للقيادات الشابة من الجنسين لممارسة مهن قيادية في المجال الرياضي.

وبدأت منافسات البطولة باستعراض وفود الجامعات المشاركة في بطولة "التايكوندو" ، ثم شاهد الحضور فيلماً وثائقياً للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، كما قدمت اللجنة المنضمة فيلماً عن استضافة بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بجامعة الملك عبدالعزيز ،تلاه استعراض حي لألعاب ومهارات التايكوندو ولوحة فنية بعنوان "وطن الحياة" يقدمها نادي الجوالة بمشاركة نادي التراث من عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز.

وانطلقت البطولة بمشاركة 105 لاعبين يمثلون 17 جامعة منافسات بطولة التايكوندو في 4 أوزان هي (54 – 58 – 63 – 68) كجم، وتستكمل المنافسات يوم غد مساءً في أوزان: (74 – 80 – 87 – 87 +) كجم، وتختتم السبت المقبل البطولة بإقامة نهائيات جميع الأوزان وتتويج الفائزين.