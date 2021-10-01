شاهد.. إيمان العاصي تغازل نفسها عبر إنستجرام





نشرت الفنانة إيمان العاصي، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ارتدت إيمان في الفيدو بلوزة بيضاء اللون، كانت تضع السماعات في أذنيها وترقص، علقت على الفيديو قائلة:" لها ضحكة يا ويلي بلون السهر، أيقونة الجمال".

تنتظر الفنانة إيمان العاصي حاليًا عرض فيلمي" فارس " و" عمار"، وذلك بعد إبعادها عن السينما لمدة ثلاثة سنوات، وكان آخر فيلم قدمته هو"حرب كرموز".



وانتهت إيمان العاصي مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم "فارس"، وهو من إنتاج أيمن يوسف ومن تأليف حسام موسي وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم حسين فهمى وأحمد زاهر.

