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رئيس جهاز "سوهاج الجديدة" يفتتح معرض فني ويتفقد مدرسة المتفوقين

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

قام المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والدكتور العربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، بافتتاح المعرض الفني وورشة العمل للأعمال الفنية لطلاب مدرسة عثمان بن عفان التجريبية للغات، وذلك بحضور حمدي مصطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، ومسئولي جهاز المدينة ومديرية التربية والتعليم بسوهاج.

وأكد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، دعم جهاز المدينة للمنظومة التعليمية وجميع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، لتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

كما تفقد رئيس الجهاز، مدرسة المتفوقين بمدينة سوهاج الجديدة، وهى مدرسة داخلية يتم اختيار طلابها عن طريق اختبارات إلكترونية من جميع محافظات مصر .

وخلال الجولة، قام رئيس الجهاز، بالترحيب بطالبات المدرسة وحثهم على التفوق فى الدراسة والعلم لأنهم هم قادة المستقبل، مؤكداً على دور جهاز المدينة فى توفير جميع الإمكانيات المساعدة على الاختراع والابتكار والتفوق.

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