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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل منافسات الجولة السابعة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:03 م
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي
هايدي يسري
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الحالي 2021‪-‬2022، قبل بدء مواجهات الجولة السابعة.

يتصدر نجم أنتر ميلان الترتيب أدين دجيكو، بينما يليه تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو في المركز الثاني، ويكون الأفضلية لتشيرو لأن نجح في التسجيل بجميع المباريات الذي لعبها حيث سجل خمس أهداف من 5 مباريات لعبها، بينما دجيكو أحرز خمس أهداف من ضمن 6 مباريات خاضها.

وتكون قائمة هدافين الدوري كالآتي:

١-أدين دجيكو مهاجم فريق الانتر 6 أهداف‪.‬
٢-تشيرو إيموبيلي مهاجم فريق لاتسيو 5 أهداف‪.‬
٣- براهيم دياز مهاجم فريق اي سي ميلان 4 أهداف ‪.‬
٤- جواو بيدرو وسط فريق كالياري 4 أهداف.
٥- جوردان فيرتوه وسط فريق روما 4 أهداف.
٦- دومينيكو كريشيتو مدافع فريق جنوي 4 أهداف.
٧- فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي 4 أهداف.
٨- لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق أنتر ميلان 4 أهداف.
٩- دوسان فلاوفيتش مهاجم فريق فيورنتينا 4 أهداف.
١٠- نيكولا كالينيتش مهاجم فريق هيلاس فيرونا 3 أهداف.

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