Advertisements

الكشف على 946 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن حياة كريمة 

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:08 م
جانب من القافلة
جانب من القافلة
بسام عبدالحميد
نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية الحلفاية قبلى التابعة لمركز نجع حمادي، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

حياة كريمة 
 وجاء ذلك فى إطار تنفيذ فاعليات مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

محافظ قنا 
وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٩٤٦ مواطنا فى ٧ تخصصات طبية بواقع "٣٣١ حالة باطنة، ٢١٨ حالة طب أطفال، ١٩٠ حالة أمراض جلدية، ٨١ حالة جراحة،  ٦٠ حالة طب أسنان، ٣٨ حالة نساء وتوليد، ٢٨ حالة تنظيم الأسرة" فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٧٢ حالة وإجراء الأشعة لـ ٢٠ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ومن جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٦٥ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.
الكشف على 946 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن حياة كريمة 
الكشف على 946 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن حياة كريمة 
الكشف على 946 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن حياة كريمة 
الكشف على 946 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن حياة كريمة 
الكشف على 946 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن حياة كريمة 
الكشف على 946 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن حياة كريمة 

الكلمات المفتاحية

محافظ قنا قنا قافلة طبية حياة كريمة

أخبار تهمك

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يومين

المغرب أم الجزائر.. لاعب تشيلسي يختار منتخب بلاده

منذ ساعة و نصف

كيروش يستقر على تشكيل مصر أمام ليبيا

منذ ساعة و نصف

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد.. وغياب العقل المدبر

منذ 37 دقيقة

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 13 ساعة

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من وزير القوى العاملة بشأن تأشيرات العمل بالخليج

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة تعاقد الأهلي رسميا مع صفقتين جديدتين

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يعلق على أنباء رحيله بعد مباراة أتلتيكو مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ يوم

تصريح مثير من رضا عبد العال

منذ ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يطلب ضم صفقة جديدة بالأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ قنا: الكشف على ١١٥٠ مواطن خلال قافلة طبية مجانية بدشنا

محافظ قنا: فحص 1133 مواطنا مجانا خلال قافلة طبية بقوص

الكشف على 915 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية سمهود بقنا

ضمن "حياة كريمة".. الكشف على 974 مواطنا في قافلة طبية بالحجيرات بقنا

الكشف على 1143 مواطنا بقرية الدهسة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقنا

الكشف على 924 مواطنا في قافلة بقرية كوم يعقوب ضمن "حياة كريمة" بقنا 

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:26 م

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد.. وغياب العقل المدبر

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

11:22 ص

كومان يعلق على أنباء رحيله بعد مباراة أتلتيكو مدريد

01:35 م

تصريح مثير من رضا عبد العال

01:03 م

المغرب أم الجزائر.. لاعب تشيلسي يختار منتخب بلاده

12:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements