الكشف على 946 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن حياة كريمة 

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية الحلفاية قبلى التابعة لمركز نجع حمادي، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.



حياة كريمة

وجاء ذلك فى إطار تنفيذ فاعليات مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.



محافظ قنا

وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٩٤٦ مواطنا فى ٧ تخصصات طبية بواقع "٣٣١ حالة باطنة، ٢١٨ حالة طب أطفال، ١٩٠ حالة أمراض جلدية، ٨١ حالة جراحة، ٦٠ حالة طب أسنان، ٣٨ حالة نساء وتوليد، ٢٨ حالة تنظيم الأسرة" فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٧٢ حالة وإجراء الأشعة لـ ٢٠ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.



ومن جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٦٥ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.