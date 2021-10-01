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في يومهم العالمي.. انتصار السيسي: الدولة مستمرة في دعم كبار السن وتوفير متطلباتهم
الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:05 م
قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاعتزاز باليوم العالمي لكبار السن يعني تقدير الأجيال السابقة، مؤكدة أن الدولة في دعم مستمر لهم.
وأضافت، خلال منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نعتز باليوم العالمي لكبار السن لنعبر عن تقديرنا للأجيال السابقة التي قدمت لنا الكثير من العطاء, لإسهامهم في تنمية الوطن، ونؤكد على اهتمام الدولة، المستمر بكبار السن وتوفير كافة متطلباتهم وسبل الدعم المختلفة".