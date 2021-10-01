في يومهم العالمي.. انتصار السيسي: الدولة مستمرة في دعم كبار السن وتوفير متطلباتهم

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاعتزاز باليوم العالمي لكبار السن يعني تقدير الأجيال السابقة، مؤكدة أن الدولة في دعم مستمر لهم.



