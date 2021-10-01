Advertisements

في يومهم العالمي.. انتصار السيسي: الدولة مستمرة في دعم كبار السن وتوفير متطلباتهم

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:05 م
اليوم العالمي لكبار السن
اليوم العالمي لكبار السن
قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاعتزاز باليوم العالمي لكبار السن يعني تقدير الأجيال السابقة، مؤكدة أن الدولة في دعم مستمر لهم.

وأضافت، خلال منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نعتز باليوم العالمي لكبار السن لنعبر عن تقديرنا للأجيال السابقة التي قدمت لنا الكثير من العطاء, لإسهامهم في تنمية الوطن، ونؤكد على اهتمام الدولة، المستمر بكبار السن وتوفير كافة متطلباتهم وسبل الدعم المختلفة".

الكلمات المفتاحية

قرينة الرئيس بوابة الفجر انتصار السيسي اليوم العالمي لكبار السن الفجر

أخبار تهمك

تصريح مثير من رضا عبد العال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يطلب ضم صفقة جديدة بالأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ يوم

تحذير عاجل من وزير القوى العاملة بشأن تأشيرات العمل بالخليج

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كيروش يستقر على تشكيل مصر أمام ليبيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

كومان يعلق على أنباء رحيله بعد مباراة أتلتيكو مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ حوالي 13 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد.. وغياب العقل المدبر

منذ 33 دقيقة

المغرب أم الجزائر.. لاعب تشيلسي يختار منتخب بلاده

منذ ساعة و 28 دقيقة

حقيقة تعاقد الأهلي رسميا مع صفقتين جديدتين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.. تفاصيل لقاء البابا تواضروس بكبار السن

في يومهم العالمي.. تعرف على جهود "التضامن" في خدمة كبار السن

في اليوم العالمي لكبار السن.. "انتصار السيسي": ندين بفضل عظيم لما قدموه لصالح المجتمع

الوفد: حديث السيسي طمأن الشعب.. والدولة قادرة على مواجهة كورونا

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

"بالقذائف والبالطو الأبيض".. ماذا فعلت الصحف القومية في مواجهة كورونا؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:26 م

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد.. وغياب العقل المدبر

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

11:22 ص

المغرب أم الجزائر.. لاعب تشيلسي يختار منتخب بلاده

12:30 م

تصريح مثير من رضا عبد العال

01:03 م

كيروش يستقر على تشكيل مصر أمام ليبيا

12:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements