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محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:21 م
جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
أيمن يحيي

أدى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والشيخ شوقي علام، مفتي الديار المصرية، صلاة الجمعة برحاب مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا،وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي ال223 والذي تحتفل به المحافظة لتخليد ذكرى صمود أهلها ضد الاحتلال الفرنسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ،اللواء خالد العزب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، اللواء محمد فاروق مدير الأمن الوطني، والشيخ عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية،، الشيخ هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.
اليوم القومي لمحافظة الغربية
يذكر أن اليوم القومي لمحافظة الغربية، والذي تحتفل به كل عام في 7 أكتوبر 1798 يعكس وبكل فخر قوة إرادة وأصالة وصمود شعبها في مقاومة فلول الحملة الفرنسية.
علامة ‏مضيئة في مسيرة الغربية
وأصبح هذا اليوم من كل عام علامة ‏مضيئة في مسيرة الغربية، ففي هذا اليوم وصل الكولونيل "لو فيفر" تجاه طنطا ورابط بجنوده أمامها، وأرسل إلى حاكم ‏المدينة سليم الشوربجى يأمره بإرسال أربعة من كبراء المدينة ليكونوا رهائن عنده حتى تستقر ‏الأمور، ولكنه جاء بأربعة من أئمة مسجد السيد أحمد البدوي، وعندما هم "لو فيفر" بإرسال الرهائن إلى ‏القاهرة، حتى هرع الأهالي بالبنادق والحراب وغيرها، وهم يصيحون صيحات الغضب والثأر ‏للرهائن، ويرفعون بيارق الطرق الصوفية على اختلافهم، واندفعوا على الكتيبة الفرنسية، فقامت معركة كبيرة بين الطرفين استمرت عدة ساعات.

ورغم التفاوت الواضح في قوة السلاح بين ‏الطرفين إلا أن لو فيفر رأى أن عدد جنوده لا يستطيعون الصمود أمام تلك الجموع الفقيرة، فبادر ‏بإنزال الرهائن، ليسطر بذلك التاريخ ملحمة صمود شعب قاوم الاحتلال وتصدى له بكل شموخ.
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)
محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي (صور)

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مفتي الجمهورية محافظ الغربية صلاة الجمعة المفتي

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