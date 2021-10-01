كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد.. وغياب العقل المدبر

أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد غدًا السبت في قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد شهدت عودة جوردي ألبا بعد التعافي من الإصابة، فيما غاب اللاعب الشاب بيدري.





وجاءت قائمة برشلونة لمباراة الغد كالتالي :-





تير شتيجين - ديست - بيكيه - أروخو - سيرجيو بوسكيتس - ريكوي بويج - ممفيس ديباي - أنسو فاتي - ديمير - نينو - كوتينيو - لينغليت - لوك دي يونج - جوردي ألبا - سيرجي روبيرتو - فرانكي دي يونج - مينغويزا - أومتيتي - إيريك - إيناكي بينا - نيكو - جافي.



