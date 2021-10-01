لأول مرة بمستشفى شربين المركزي.. استئصال رحم بالمنظار لسيدة أربعينية



اعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبي بإجراء عملية استئصال رحم كامل بالمنظار لسيدة أربعينية.

تعاني من اضطراب وظيفي في الدورة

السيدة كانت تعاني من اضطراب وظيفي في الدورة ونزيف متقطع وورم ليفي في عنق الرحم، حيث تمكن الفريق الطبي من التشخيص بالسونار ثنائي الأبعاد، وعمل استئصال للرحم بأكمله، بالإضافة للمبيضين وقنوات فالوب وكذا استئصال الورم الليفي وعمل استكشاف للحالب وتمت العملية بنجاح واستغرقت حوالي 45 دقيقة والسيدة بحاله صحية جيدة.



كما تقدم مكي بالشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.



