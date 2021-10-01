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إزالة 127 حالة إشغالات مخالفة في حملة مكبرة ببني سويف

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:32 م
المحافظ
المحافظ
احمد فتحي الدسوقي

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، رفع وإزالة 127 إشغالات مخالفة من الشوارع والميادين في حملة مسائية نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، تحت إشراف هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، كلف رئيس مركز ومدينة بني سويف بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة التي تعوق الحركة المرورية وحركة سير المواطنين وتتسبب في العشوائية في بعض المناطق.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وشرطة المرافق بحملة مسائية بشوارع المدينة، وذلك تحت إشراف العقيد ابراهيم بكر رئيس شرطة المرافق والرائد محمد عقيل ظابط شرطة المرافق والاستاذ سيد فرج رئيس المنطقة الرابعة
رفع عدد 127 إشغال متنوع
أسفرت الحملة علي رفع عدد 127 إشغال متنوع من تربيزات وكراسي واستاندات وموازين وتندات وتعدي علي الأرصفة، وتم ضبط عدد كبير من الشيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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رفع إشغال حملات إشغال حملات

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