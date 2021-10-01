Advertisements

وزير النقل يتفقد تصنيع "قطارات تالجو" بمصانع الشركة في إسبانيا (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:34 م
كامل الوزير وزير النقل
كامل الوزير وزير النقل
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "TeN"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه المهندس مصطفى أبو المكارم، مصانع شركة "تالجو" في ختام زيارته لإسبانيا، لتفقد القطارات الجاري تصنيعها لمصر وعددها 6 قطارات مكيفة جديدة، وفقا للعقد المبرم بين الجانبين بإجمالي تكلفة 157 مليون يورو، شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار.

مصانع تالجو 
والجدير بالذكر، أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، التقى مع راكيل سانشيز، وزيرة النقل الإسبانية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، بحضور المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية.

في بداية اللقاء أشاد الوزير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين في كافة المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرًا إلى أن الشركات الإسبانية تعد شريكا أساسيا واستراتيجيا لوزارة النقل المصرية في كافة مشروعات السكك الحديدية والمترو، حيث تمثل مشاركتها حوالي 50% من هذه المشروعات خاصة في مجالات تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة.

وزير النقل 
وأوضح وزير النقل أنه في مجال السكك الحديدية تقوم شركة تاليس الإسبانية بتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات والاتصالات على بعض خطوط الهيئة، ومنها مشروع تطوير نظم الإشارات علي خط القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم، وكذلك مشروع تطوير نظم الإشارات علي خط أسيوط نجع حمادي بطول 180 كم.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع تالجو الإسبانية العالمية لتوريد عدد 6 قطارات متكاملة والتعاقد مع هيئة السكك الحديدية المصرية مع المكتب الاستشاري الإسباني جيتنسا لإعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم الإشارات لخط طنطا المنصورة دمياط.

الكلمات المفتاحية

وزير النقل مصطفى أبوالمكارم كامل الوزير قطارات تالجو تالجو الإسبانية الشركة الإسبانية

أخبار تهمك

تصريح مثير من رضا عبد العال

منذ ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد.. وغياب العقل المدبر

منذ 37 دقيقة

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ يوم

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ حوالي 13 ساعة

المغرب أم الجزائر.. لاعب تشيلسي يختار منتخب بلاده

منذ ساعة و نصف

تحذير عاجل من وزير القوى العاملة بشأن تأشيرات العمل بالخليج

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موسيماني يطلب ضم صفقة جديدة بالأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يومين

حقيقة تعاقد الأهلي رسميا مع صفقتين جديدتين

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يعلق على أنباء رحيله بعد مباراة أتلتيكو مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

كيروش يستقر على تشكيل مصر أمام ليبيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 10 ساعة

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير النقل يلتقي السفير الإسباني لبحث التعاون في السكك الحديدية

"الوزير" يعقد اجتماعين لبحث التعاون في مجال زيادة مستويات السلامة والأمان بالسكك الحديدية

تفاصيل اجتماع وزارة النقل مع وفد تاليس الإسبانية

وزارة النقل: خطة لتطوير قطارات المترو بخطي الجيزة والمرج

وزير النقل يكشف عن الأنشطة الاستثمارية المطروحة بقطاع السكة الحديد (صور)

وزير النقل يلتقي وفد سكك حديد ألمانيا لبحث التعاون في الإدارة والتشغيل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:26 م

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد.. وغياب العقل المدبر

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

11:22 ص

كومان يعلق على أنباء رحيله بعد مباراة أتلتيكو مدريد

01:35 م

تصريح مثير من رضا عبد العال

01:03 م

المغرب أم الجزائر.. لاعب تشيلسي يختار منتخب بلاده

12:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements