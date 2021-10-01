وزير النقل يتفقد تصنيع "قطارات تالجو" بمصانع الشركة في إسبانيا (فيديو)

عرضت فضائية "TeN"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه المهندس مصطفى أبو المكارم، مصانع شركة "تالجو" في ختام زيارته لإسبانيا، لتفقد القطارات الجاري تصنيعها لمصر وعددها 6 قطارات مكيفة جديدة، وفقا للعقد المبرم بين الجانبين بإجمالي تكلفة 157 مليون يورو، شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار.



مصانع تالجو

والجدير بالذكر، أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، التقى مع راكيل سانشيز، وزيرة النقل الإسبانية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، بحضور المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية.



في بداية اللقاء أشاد الوزير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين في كافة المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرًا إلى أن الشركات الإسبانية تعد شريكا أساسيا واستراتيجيا لوزارة النقل المصرية في كافة مشروعات السكك الحديدية والمترو، حيث تمثل مشاركتها حوالي 50% من هذه المشروعات خاصة في مجالات تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة.



وزير النقل

وأوضح وزير النقل أنه في مجال السكك الحديدية تقوم شركة تاليس الإسبانية بتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات والاتصالات على بعض خطوط الهيئة، ومنها مشروع تطوير نظم الإشارات علي خط القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم، وكذلك مشروع تطوير نظم الإشارات علي خط أسيوط نجع حمادي بطول 180 كم.



وأشار إلى أنه تم التعاقد مع تالجو الإسبانية العالمية لتوريد عدد 6 قطارات متكاملة والتعاقد مع هيئة السكك الحديدية المصرية مع المكتب الاستشاري الإسباني جيتنسا لإعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم الإشارات لخط طنطا المنصورة دمياط.

