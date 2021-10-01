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هيئة الدواء تعلن بدء تطبيق برنامج اعتماد المواد القياسية

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:35 م
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
منى صموئيل

أعلنت هيئة الدواء المصرية، بدء تطبيق برنامج اعتماد المواد القياسية،.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى ضمان مأمونية وجودة المستحضرات الصيدلية المتداولة بمصر من خلال رفع مواصفات الجودة للمواد القياسية المطلوبة لتحليل العينات الرقابية وتوفير مصادر متعددة لها، وعلى رأسها المنتجة بالمعامل الخدمية بالجامعات ومراكز البحوث المصرية؛ بما يضمن سرعة إجراء التحاليل بمعامل هيئة الدواء المصرية، وأحكام الرقابة على الأدوية المتداولة بالسوق المصري، ووصول دواء آمن وفعال للمريض المصري في أقصر مدة ممكنة، وكذلك ترشيد استخدام موارد الشركات العاملة بقطاع الدواء بمصر من العملات الأجنبية.
شهادة اعتماد المواد القياسية
وتقوم هيئة الدواء المصرية بمنح شهادة اعتماد المواد القياسية، وقيدها بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك بعد التأكد من جودتها بإجراء تقييم وتحليل لتلك المواد، مع التحقق المستمر من جودتها بعد الاعتماد.
آليات العمل الرقابي
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير آليات العمل الرقابي، ودعم سياسات الهيئة لأحكام الرقابة على الأدوية المتداولة ومواكبة النظم العالمية في مراقبة الجودة على الأدوية، وما يستلزم ذلك من تطبيق معايير إضافية؛ لضمان أمان وجودة وفاعلية المستحضرات الصيدلية.
هيئة الدواء تعلن بدء تطبيق برنامج اعتماد المواد القياسية
هيئة الدواء تعلن بدء تطبيق برنامج اعتماد المواد القياسية
هيئة الدواء تعلن بدء تطبيق برنامج اعتماد المواد القياسية
هيئة الدواء تعلن بدء تطبيق برنامج اعتماد المواد القياسية
هيئة الدواء تعلن بدء تطبيق برنامج اعتماد المواد القياسية
هيئة الدواء تعلن بدء تطبيق برنامج اعتماد المواد القياسية
هيئة الدواء تعلن بدء تطبيق برنامج اعتماد المواد القياسية
هيئة الدواء تعلن بدء تطبيق برنامج اعتماد المواد القياسية

الكلمات المفتاحية

هيئة الدواء برنامج العمل الرقابي الدواء آليات العمل الرقابي

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