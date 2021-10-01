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كومان يعلق على أنباء رحيله بعد مباراة أتلتيكو مدريد

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:35 م
رونالد كومان
رونالد كومان
علي نبوي
يرى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، أن مباراة فريقه غدًا أمام أتلتيكو مدريد ستكون صعبة في قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

كومان تحدث في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد قائلًا :"أتلتيكو مدريد أبطال الليجا في الموسم الماضي، وهو فريق تنافسي للغاية. من الصعب خلق فرص أمامهم".

وأضاف :" سوف نحاول الاستمرار في نفس العمل،وسنحاول تغيير بعض الأشياء والاستمرار بدعم اللاعبين الشبان، سوف نواصل العمل. أعلم أن وضعي يعتمد على النتائج".

وتابع :"حتى الآن أنا باق في منصبي والنادي لم يخبرني بأي شيء حول ما إذا كانت مباراة الغد هي الأخيرة لي مع برشلونة".

وأجاب على إمكانية استمراره كمدربًا لبرشلونة حال تحقيق الفوز غدًا قائلًا :" الأهم هو أن يفوز الفريق غدًا، أنا هُنا من اجل حُبي للنادي، اتيت في وقت معقد جدًا للنادي ويبدو الآن الوضع معقد أكثر من الوضع الذي وصلت به. سنحاول لعب مباراة جيدة".

وواصل :"أملك أذنين، أعلم أن هناك الكثير من الأمور التي تم تحليلها. وأعتقد أن كل ما تم تداوله هو صحيح".

وأوضح :" تعبت من الدفاع عن نفسي. الأشخاص الذين يعرفون حقيقة وضعية الفريق والنادي يمكنهم الحديث، هناك تغييرات كبيرة حصلت في الفريق، هذا التطور هو من أجلكم".

ورد كومان على أفضل وأسوء لحظة مع برشلونة قائلًا :"أفضل لحظة عندما وقعت عقدي مع برشلونة واسوأ لحظة هي خروج ميسي".

واختتم :" تنقصنا الفعالية وهذا مهم، أتلتيكو الموسم الماضي خلق فرصا أقل منان هم فريق قادر على التسجيل من تسديدة واحدة، المباراة الماضية خلقنا أكثر من فرص، لم نسجل منها أي هدف".

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