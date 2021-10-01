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الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار لكن انخفاض الأسهم يدفعه لمكسب أسبوعي

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر

تراجع الذهب، إذ ارتفع الدولار بفضل تكهنات بزيادة أسعار الفائدة، لكن المعدن الأصفر ما زال متماسكا فوق مستوى الدعم الفني المهم 1750 دولارا وفي سبيله لتحقيق مكسب أسبوعي محدود إذ تلحق المخاوف بشان ارتفاع التضخم والنمو الضرر بالإقبال على المخاطرة.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1753.67 دولار للأونصة بحلول الساعة 0915 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1754.30 دولار.

لكن المعدن الأصفر ما زال مرتفعا نحو 0.2 بالمئة في الأسبوع إذ ساهم تراجع الدولار أمس الخميس في أن يسجل الذهب قفزة بنحو اثنين بالمئة.

وتلقى الذهب الدعم أيضا إذ تراجعت الأسهم الأوروبية عقب نزول وول ستريت وآسيا بفعل توقعات بأن تضخم منطقة اليورو قد يقفز، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

لكن بعض المحللين قالوا إن توقعات بأنه من المحتمل يقلص مجلس الاحتياطي الفدرالي تدريجيا دعمه الاقتصادي هذا العام يواصل الضغط على الذهب، إذ أن خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة يميلان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، مما يزيد تكلفة فرصة حيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.22 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 965.11 دولار وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1898.55 دولار.

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