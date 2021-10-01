مدير مشروع "نيو هليوبوليس" يكشف نسبة الإنجاز بالمحطة (فيديو)



محطة نيو هليوبوليس

وأشار "سليم"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المحطة مقامة على مساحة 50 ألف متر مسطح، منهم 6 آلاف متر أعمال منشآت، وباقي المساحة والبالغة 44 ألف متر مسطح مقسمة إلى ساحات انتظار سيارات في الجزء الشمالي والجنوبي للمحطة.



مشروع محطة نيو هليوبوليس

وأوضح مدير مشروع محطة نيو هليوبوليس، أن نسبة إنجاز الأعمال المدنية للمحطة وصلت إلى 100%، بينما وصلت نسبة الإنجاز لأعمال التشطيبات إلى 85%.



قال المهندس إسلام سليم، مدير مشروع محطة نيو هليوبوليس، إن محطة هليوبوليس هى إحدى محطات القطار الكهربائي، وتقع المحطة عند مدخل 3 لمدينة الشروق خلف المركز الطبي وجنوب طريق مصر الإسماعلية الصحراوي.