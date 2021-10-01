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بروتوكول تعاون في علوم الليزر بين جامعتي بني سويف ودجلة العراقية

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 02:33 م
منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 201، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على عقد بروتوكول تعاون بين معهد أبحاث وتطبيقات الليزر بالجامعة ووحدة بحوث الليزر التطبيقية بكلية دجلة العراق.

جامعة بنى سويف
وصرح رئيس جامعة بنى سويف، بأن هذا البروتوكول يهدف إلى تزويد الطلبة بالمعلومات اللازمة لهم في المجالات العلمية والتعليمية والبحثية بالشكل الذى يحقق التواصل المستمر بين الجامعة والمجتمع، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بروتوكول تعاون 
 وأشار رئيس الجامعة، إلى أن البروتوكول يسعى إلى توطيد وتسهيل عمليات التعاون وإقامة برامج مشتركة بين الطرفين وتشمل هذة البرامج: التدريب الأكاديمي والمهني، وإعداد البرامج والمشروعات المشتركة فى مجال علوم الليزر وتطبيقاتة، وكذلك خدمات ومشاريع الاستثمار في مجال استخدامات الليزر وتطبيقاتة الطبية، بالإضافة إلى البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء.

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علوم الليزر جامعة دجلة العراقية جامعة بني سويف بروتوكول تعاون

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