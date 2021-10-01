الأهلي ينجح في ضم ثُنائي وادي دجلة

نجح أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، في إنهاء الاتفاق مع وادي دجلة على ضم الثنائي النائشئ أحمد شريف وكريم الدبيس لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالفريق الهابط حديثا لدوري الدرجة الثانية المصري.





الأهلي ينهي صفقتي الدبيس وشريف من وادي دجلة





وأكد مصدر مسئول داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الأهلي كان قد اقترب من حسم الصفقتين من وادي دجلة منذ شهر تقريبا مقابل 8 مليون جنيه، قبل أن تتدخل إدارة بيراميدز لترتفع قيمة الصفقتين إلى 20 مليون جنيه، لكن أمير توفيق مدير التعاقدات بالمارد الأحمر عاد لفتح باب المفاوضات مجددا مع الفريق الأصفر أول أمس الأربعاء ونجح في إنهاء الاتفاق على ضم اللاعبين مقابل 15 مليون جنيه.





وأضاف المصدر خلال تصريحاته، سيتم قيد شريف والدبيس في فريق الشباب بالأهلي مواليد 2003 تحت قيادة سيد غريب المدير الفني، وسيتم تصعيدهما للفريق الأول حسب رؤية الجهاز الفني للفريق الأول في بعض الفترات بقيادة الجنوب بيتسو موسيماني.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر المقبل بالنيجر في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.