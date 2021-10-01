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نجم الأهلي يعلن رحيله عن القلعة الحمراء

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 02:34 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
أعلن ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي، رحيله بشكل رسمي عن القلعة الحمراء.

ناصر ماهر كتب عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"اليوم اعلن رحيلي عن النادي الاهلي".

وأضاف :"يعلم الله انني لم ادخر جهدا او نقطه عرق في سبيل خدمه النادي الاهلي".

وتابع :" اشكر الجمهور السند الحقيقي واشكر زملائي واتمني لهم التوفيق وللفريق في ما هوا قادم".

وكان الفجر الرياضي قد كشف في وقت سابق اقتراب ناصر ماهر من الرحيل عن الأهلي والانتقال لنادي فيوتشر إف سي في صفقة بيع نهائي.

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