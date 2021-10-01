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الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال ناصر ماهر إلى فيوتشر إف سي

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 02:35 م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
علي نبوي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، التفاصيل المالية في صفقة انتقال ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر إلى فيوتشر إف سي.

وأعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة رحيل ناصر ماهر إلى فيوتشر بشكل رسمي حيث أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي كافة الإجراءات الخاصة باللاعب.

وقال المصدر إن النادي الأهلي قام ببيع ناصر ماهر إلى فيوتشر إف سي مقابل ١٨ مليون جنيه.

وأضاف المصدر بأن الأهلي يحصل على ١٣ مليون جنيه بالإضافة إلى ٥ مليون جنيه آخرين كامتيازات.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي من حقه الحصول على نسبة ٣٠٪؜  إعادة بيع اللاعب لأي نادٍ أخر.

واختتم المصدر تصريحاته بأن الأهلي لم يضع أي بند في العقد حول انتقال اللاعب لأي نادٍ آخر في مصر ولكن الأهلي له نسبة ٣٠٪؜ قيمة إعادة بيع اللاعب.

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