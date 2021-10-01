فرض ضرائب على صناع المحتوى وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية.. أبرز أحداث الأسبوع

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضي 25 سبتمبر، وحتى اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021.



فرض ضرائب على صناع المحتوى



أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، يوم السبت الماضي، قرارا بضرورة توجه صانعي المحتوى من اليوتيوبرز والبلوجر، للتسجيل في المصلحة، لكل شخص يتجاوز أجره الشخصي من الإنترنت 500 ألف جنيه، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.



تعليق أعمال السفارة الإثيوبية بالقاهرة



كشف السفير الإثيوبي في مصر ماركوس تكلي، يوم الأحد الماضي، أنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لمدة قد تراوح بين 3 إلى 6 أشهر.



وأوضح السفير الإثيوبي في القاهرة أن غلق السفارة سيبدأ من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن ذلك القرار جاء لأسباب مالية واقتصادية تتعلق بخفض تكاليف إدارة السفارة.



وتابع، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "قرار إغلاق السفارة لا يرتبط بأزمة سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا في الوقت الحالي، ومفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال هذه الفترة".



"التعليم" تعلن عن وظائف للمعلمين



أعلنت وحدة مدارس المتفوقين عن فتح باب التقديم للمعلمين الراغبين في العمل بالمدارس بنظام المأمورية وذلك في الفترة من 25 سبتمبر إلى 30 سبتمبر.



وقال قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم إنه شرط أن يكون المعلم من المعينين بوزارة التربية والتعليم من للمرحلة الثانوية والاعدادية فقط.



وكشف قطاع التعليم العام من خلال خطاب رسمي له عن طريقة التقديم حسب الخطوات التالية:



- التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.



- يراعي عند التقديم إدخال المرحلة وفقا لصحيفة الاحوال مع التأكيد علي كتابة البريد الإلكتروني.



- يتم ارسال صورة من صحيفة الأحوال حديثة ةمعتمدة لا يكون قد مر عليها 3 شهور.



- يتم إحضار أصل صحيفة الاحواب وصورة بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وكشف طبي حديث معتمد من مستشفي حكومية بعدم وجود أمراض مزمنه ويتم إحضار كل هذا في يوم المقابلة الشخصية.



- التخصصات المطلوبة هي: عربي وانجليزي ولغة فرنسية والمانية ورياضيات وكيمياء وفيزياء وأحياء وجيولوجيا ودراسات اجتماعي واخصائي إجتماعي واخصائي نقسي وحاسب الي وأمين مكتبة ومعلم تربية فنية ومعلم مواطنة معلم تربية رياضية مسؤول شبكات.



وأضاف قطاع التعليم العام: "تكون هذه التخصصات في المرحلة الإعدادية والثانوية ومن يرغب بالالتحاق عليه أن يلتزم بالشروط وإحضار الأوراق المطلوبة".



غلق إدارتين بنقابة المحامين بسبب كورونا



أصدرت الأمانة العامة بنقابة المحامين، برئاسة حسين الجمال، يوم الثلاثاء الماضي، قرارًا بغلق إدارتي العلاج والمعاش لمدة يومين، نظرًا لوجود 3 حالات كورونا.



"التعليم" تحدد حالات إغلاق الفصول والمدارس بسبب كورونا



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حالات غلق الفصول والمدارس للتعامل مع حالات كورونا مع بدء العام الدراسي الجديد، موضحة أنه في حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة من نفس الفصل خلال أسبوعين يتم غلق الفصل لمدة 28 يوما بقرار من الإدارة الصحية، وفى حالة غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين يتم غلق المدرسة كاملة لمدة 28 يومًا.



وأوضحت الوزارة، أنه حالة غلق مدرسة متواجدة بمجمع مدارس، وظهور حالات أخرى في عدة مدارس بنفس المجمع يتم غلق مجمع المدارس لمدة 28 يومًا، وعند فرض حجر صحي على القرية أو المدينة يتم غلق المدارس في القرية أو المدينة لحين انتهاء الحجر الصحي المفروض.



وشددت الوزارة أنه في حالة صدور توصيات من لجنة إدارة الأزمات بعد متابعة الوضع الوبائي بأي محافظة يتم غلق مدارس المحافظة لمدة 28 يومًا كحد أدنى.



تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية



أعلنت وزارة التنمية المحلية، تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية للمحلات التجارية والمقاهي والكافيهات، بدءا من اليوم الجمعة.



وهناك عقوبات يتم فرضها على المخالفين لقرارات مواعيد غلق المحلات، تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر، ولا تفتح المحل أو المقهى بعد ذلك إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وفى حال مخالفة مرة آخرى المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص، كما ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز السنة، ونفس الغرامة أو إحدى العقوبتين مع غلق المحال على نفقة الشخص المخالف.