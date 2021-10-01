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أمانة منطقة جازان تزيل أكثر من 171 ألف م3 من الأنقاض بمحافظة صبيا

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي


رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا، ( 171347 ) متراً مكعباً من مخلفات البناء وأنقاض الهدم، وذلك ضمن خطة معالجة التشوهات البصرية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقرية بهدف تحسين المشهد الحضري والتخلص من التشوهات البصرية.
وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري، أن جهود الفرق الميدانية، شملت معالجة (4558م2) من الكتابات المشوهة على الجدران، و(750) حاوية من الحاويات الموزعة في الشوارع والأحياء، ودهان (38100متر طولي) من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، و(2834) متراً مربعاً من حفر الشوارع، وصيانة (1067) عمود إنارة عبر استبدال الفوانيس وأغطية الكهرباء.
كما جرى العمل على صيانة وإصلاح الانترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة بمساحة (6636م2) ورفع (290) من السيارات والهياكل، و(1504) حواجز خرسانية، في الأحياء السكنية والشوارع والطرق الداخلية والفرعية.

الكلمات المفتاحية

جازان امانه جازان

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