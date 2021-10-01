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بإطلالة سوداء.. هيفاء وهبي تبهر جمهورها

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 03:03 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
نادين نجدي
نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وارتدت هيفاء تيشرت أسود اللون، بنطلون أسود اللون أيضًا، تركت شعرها منسدلًا، حازت اطلالتها على الكثير من الاعجابات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

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