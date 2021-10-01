تكليف امرأة بتشكيل حكومة تونس أبرزها.. أحداث العالم في أسبوع

تعديل وزاري بالإمارات

الأمم المتحدة تعلن استعدادها لدعم مفاوضات سد النهضة



السودان يتصدى لمحاولة توغل إثيوبية داخل أراضيه

طالبان تقرر العمل مؤقتا بدستور آخر ملوك أفغانستان



الرئيس التونسي يكلف امرأة بتشكيل الحكومة الجديدة



كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأربعاء الماضي، نجلاء بودن رمضان، بتشكيل حكومة جديدة.



وقال سعيد، إنه على الحكومة المقبلة مواجهة الفساد دون هوادة.



وأضاف الرئيس التونسي، أن هناك من يعمل على إسقاط الدولة، مؤكدا: "سنعمل مع الحكومة المقبلة للقضاء على الفساد والفوضى في مؤسسات البلاد".



إثيوبيا تطرد 7 مسؤولين كبار بالأمم المتحدة



قالت وزارة الشؤون الخارجية، أمس الخميس، إن إثيوبيا طردت 7 مسؤولين كبار بالأمم المتحدة وذلك بعد يومين من إعلان مسؤول بارز بالمنظمة الدولية، أن من المحتمل أن يكون مئات الآلاف يعانون من المجاعة في إقليم تيجراي بشمال البلاد.



وأضافت الوزارة في بيان أن المسؤولين السبعة، أمامهم 72 ساعة لمغادرة البلاد وذلك "بسبب تدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد"، وبينهم مسؤول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت 25 سبتمبر 2021، وحتى اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021:أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعديلات في الحكومة.وقال بن راشد، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "إن الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ضمن مبادىء الخمسين.. وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها.. لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية".أعلنت الأمم المتحدة، يوم السبت الماضي، استعدادها لدعم مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش التقى مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث بحثا الوضع في ليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط.وأضاف البيان أن جوتيريش أبدى استعداد الأمم المتحدة لدعم المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بقيادة الاتحاد الإفريقي.قال رئيس المجلس الانتقالي السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، يوم الأحد الماضي، إن القوات السودانية تصدت لمحاولة توغل لقوات إثيوبية.وبحسب ما أعلنه المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، فإن القوات الإثيوبية كانت تحاول التوغل في قطاع أم براكيت.قررت حكومة طالبان، يوم الثلاثاء الماضي، العمل مؤقتا بدستور آخر ملوك أفغانستان.وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.