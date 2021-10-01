"أمطار وشبورة".. تحذيرات من الأرصاد بشأن بدايات أكتوبر



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس الذي ينتظره المصريون خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر الجاري.

انخفاض درجات الحرارة

ويشهد اليوم الجمعة استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

رياح على مناطق من السواحل الغربية

كما يشهد اليوم الجمعة نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر لهذا العام 202‪1 ستكون حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا في ساعات الليل المتأخرة الساعات الأولى من الصباح الباكر.



سقوط أمطار في النصف الأول

وأوضحت الأرصاد، انه خلال النصف الأول من شهر أكتوبر لهذا العام من ال‪متوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد والدلتا، وذلك بسبب نشاط منخفضات البحر المتوسط مع بداية تكون تبريد علوي في طبقات الجو العليا.



أما عن النصف الثاني من شهر أكتوبر لهذا العام 202‪1 تزداد فرص احتمال سقوط الأمطار المتفاوتة الشدة على شمال البلاد، كما أن هناك فرص لتكون السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد بسبب نشاط منخفض السودان الموسمي أحيانا خلال هذا التوقيت من العام.



نصائح من الأرصاد الجوية

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن المواطن عليه أن يستمر في ارتداء الملابس الصيفية، ويتخذ بعض الإجراءات الاحترازية مثل عدم تشغيل المراوح طوال اليوم، خاصة أن هناك نسمات من البرودة تحدث ليلًا.



وفي تصريحات تلفزيونية، أضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن المواطن سيشعر بالبرودة بشكل كبير في نهاية شهر ديسمبر المقبل، مشددًا على ضرورة الحذر من عدم تشغيل التكيفيات ليلًا لعدم الإصابة بالبرد.



شبورة مائية على الطرق

ولفت إلى أن هناك إمكانية لتكوين شبورة مائية على الطرق مبكرًا، ولذلك يجب أن يكون عبور المشاة من الطرق المخصصة، خاصة على الطرق السريعة.



