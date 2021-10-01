Advertisements

"أمطار وشبورة".. تحذيرات من الأرصاد بشأن بدايات أكتوبر

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 02:54 م
طقس القاهرة
طقس القاهرة
محمد العطار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس الذي ينتظره المصريون خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر الجاري.
انخفاض درجات الحرارة
ويشهد اليوم الجمعة استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.
رياح على مناطق من السواحل الغربية
كما يشهد اليوم الجمعة نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر لهذا العام 202‪1 ستكون حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا في ساعات الليل المتأخرة الساعات الأولى   من الصباح الباكر.

سقوط أمطار في النصف الأول
وأوضحت الأرصاد، انه خلال النصف الأول من شهر أكتوبر لهذا العام من ال‪متوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد والدلتا، وذلك بسبب نشاط منخفضات البحر المتوسط مع بداية تكون تبريد علوي في طبقات الجو العليا.

أما عن النصف الثاني من شهر أكتوبر لهذا العام 202‪1  تزداد فرص احتمال سقوط الأمطار المتفاوتة الشدة على شمال البلاد، كما أن هناك فرص لتكون السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد بسبب نشاط منخفض السودان الموسمي أحيانا خلال هذا  التوقيت من العام.

نصائح من الأرصاد الجوية
وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن المواطن عليه أن يستمر في ارتداء الملابس الصيفية، ويتخذ بعض الإجراءات الاحترازية مثل عدم تشغيل المراوح طوال اليوم، خاصة أن هناك نسمات من البرودة تحدث ليلًا. 

وفي تصريحات تلفزيونية، أضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن  المواطن سيشعر بالبرودة بشكل كبير في نهاية شهر ديسمبر المقبل، مشددًا على ضرورة الحذر من عدم تشغيل التكيفيات ليلًا لعدم الإصابة بالبرد.

شبورة مائية على الطرق
 ولفت إلى أن هناك إمكانية لتكوين شبورة مائية على الطرق مبكرًا، ولذلك يجب أن يكون عبور المشاة من الطرق المخصصة، خاصة على الطرق السريعة.

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس القاهرة درجات الحرارة الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال ناصر ماهر إلى فيوتشر إف سي

منذ أقل من ساعة

كيروش يستقر على تشكيل مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح مثير من رضا عبد العال

منذ ساعتين و 28 دقيقة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد.. وغياب العقل المدبر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ يوم

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 11 ساعة

المغرب أم الجزائر.. لاعب تشيلسي يختار منتخب بلاده

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينجح في ضم ثُنائي وادي دجلة

منذ ساعة

كومان يعلق على أنباء رحيله بعد مباراة أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من وزير القوى العاملة بشأن تأشيرات العمل بالخليج

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات جوارديولا قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يومين

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 14 ساعة

الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب وسط الأهلي

منذ نصف ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد.. وغياب العقل المدبر

01:26 م

الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب وسط الأهلي

03:01 م

الأهلي ينجح في ضم ثُنائي وادي دجلة

02:31 م

كومان يعلق على أنباء رحيله بعد مباراة أتلتيكو مدريد

01:35 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements