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في اليوم العالمي.. رئيس جامعة بني سويف: نرد لهم الجميل بالمعهد القومي لعلوم المسنين

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 02:54 م
رئيس الجامعة
رئيس الجامعة
احمد فتحي الدسوقي

أعرب الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، عن اعتزازه بهم لما قدموه من رحلة طويلة من العطاء والإنجاز وغرس القيم، قائلًا: "الجامعة ترد الجميل بتنفيذ ودعم اهتمام الدولة بهم من خلال المعهد القومي لعلوم المسنين".

رئيس جامعة بني سويف
وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن المعهد القومي لعلوم المسنين، هو الوحيد في الشرق الأوسط، والذي يسعى لإنتاج وابتكار المعلومات والمهارات والاتجاهات والسلوكيات التي تكفل حق المسنين في حياة أكثر رفاهية وطمأنينة، ويساهم في وضع إستراتيجية قومية للبحث العلمي متكامل التخصصات في مجـال المسنين تساعد على إعداد كوادر علمية "علميًا وتطبيقيًا" وابتكار نماذج للخدمات المتكامــلة للمسنين.

برتوكول تعاون
وفي سياق آخر، وافق مجلس جامعة بنى سويف، على عقد برتوكول تعاون بين معهد ابحاث وتطبيقات الليزر بالجامعة ووحدة بحوث الليزر التطبيقية بكلية دجلة العراق، يهدف إلى تزويد الطلبة بالمعلومات اللازمة لهم في المجالات العلمية والتعليمية والبحثية بالشكل الذى يحقق التواصل المستمر بين الجامعة والمجتمع، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن البرتوكول يسعى الى توطيد وتسهيل عمليات التعاون وإقامة برامج مشتركة بين الطرفان وتشمل هذة البرامج: التدريب الأكاديمي والمهني، وإعداد البرامج والمشروعات المشتركة فى مجال علوم الليزر وتطبيقاته، وكذلك خدمات ومشاريع الإستثمار في مجال استخدامات الليزر وتطبيقاتة الطبية، بالاضافة الى البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء.

الكلمات المفتاحية

معهد علوم المسنين علوم الليزر اليوم العالمي لكبار السن

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