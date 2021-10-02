أمطار خفيفة على هذه المناطق.. رسائل الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

تشهد مصر حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، منذ انتهاء فصل الصيف جغرافيا، وبداية فصل الخريف، قبل نحو 10 أيام.





وعلى الرغم من استقرار حالة الطقس، حذر خبراء الأرصاد من بعض الظواهر الجوية، مثل تكون الشبورة في الصباح الباكر، ونشاط الرياح، وهطول الأمطار على بعض المناطق.





وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم السبت، فقالت: يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.





وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.





وتتهيأ الفرص لهطول أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، على فترات متقطعة.





كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.





أما عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وتحديدا خلال الفترة من السبت 2 أكتوبر 2021، وحتى يوم الخميس 7 أكتوبر 2021، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.





بينما يسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.





وتنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.





وتكون حالة الطقس المتوقعة على مدار يومي السبت والأحد، على النحو التالي:





يوم السبت 2 أكتوبر 2021:

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.





يوم الأحد 3 أكتوبر 2021:

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% إلى 50% تقريبا، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، على فترات متقطعة.





يأتي ذلك فيما كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت تنبؤا جويا لشهر أكتوبر، ومقارنته بالأعوام الخمسة الماضية.





وقالت هيئة الأرصاد إنه من خلال الدراسة المناخية على قاعدة بيانات المحطات التابعة لها، في مختلف المحافظات، خلال شهر أكتوبر في الفترة من عام 2016 حتى عام 2020، ومقارنتها بالتنبؤ الجوي لشهر أكتوبر 2021، يتضح الآتي:





- من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية، وأن تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.





- تنخفض درجات الحرارة تدريجيا، في ساعات الليل المتأخرة، والساعات الأولى من الصباح، وتتفاوت درجات الحرارة نهارا خلال النصف الأول من الشهر، ومع نهايات الشهر يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد.





- يقل تدريجيا الشعور بارتفاع نسبة الرطوبة، ومدى تأثيرها على درجة الحرارة المحسوسة.





- خلال النصف الأول من الشهر، من المتوقع حالات من الأمطار متفاوتة الشدة، على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد والدلتا، وذلك بسبب نشاط منخفضات البحر المتوسط مع بداية تكون تبريد علوي في طبقات الجو العليا.





- خلال النصف الثاني من الشهر، تزداد احتمالات هطول الأمطار متفاوتة الشدة، على شمال البلاد، كما أن هناك فرصا لتكون السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، بسبب نشاط منخفض السودان الموسمي أحيانا، خلال هذا الوقت من العام.





- تزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تكونها صباحا في حالات الطقس المستقر، مع احتمالية تكون الضباب الخفيف على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى شمال البلاد والدلتا، نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة وهدوء سرعات الرياح أحيانا، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.



