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استمرار توافد أعضاء الجمعية العمومية لنادي جزيرة الورد بالمنصورة للتصويت (فيديو وصور)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 03:01 م
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
محمد كشك
شهد نادي جزيرة الورد الرياضى بالمنصورة فى محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، من التاسعة صباحًا، انعقاد الجمعية العمومية، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2021 - 2025.

جمعية عمومية 
جاءت أعمال الجمعية العمومية والانتخابات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة داخل 44 لجنة بإشراف قضائي كامل بمشاركة 50 قاضيًا، برئاسة المستشار عادل عبد العال زين العابدين، نائب رئيس هئية قضايا الدولة، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات وعضوية كل من المستشار محمد العزب، والمستشار شاكر عبد الستار مصطفى والمستشار أحمد راشد، نواب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وأكد المحاسب علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية 29873 عضوًا، وأن عملية التصويت تنتهى السابعة مساء وفى حالة زيادة العدد من الممكن أن يمتد الوقت حتى آخر شخص قام بالتسجيل فى الجمعية العمومية.

وأشار المحاسب ابراهيم الجمل المدير التنفيذى لنادى جزيرة الورد الرياضى إلى أن أعمال الجمعية والتصويت بالانتخابات تتوقف أثناء صلاة الجمعة وتستأنف بعدها حتى السابعة مساء.

وأضاف الجمل أن إدارة النادي وفرت أتوبيسات لنقل الأعضاء من وإلي النادي مجانًا وتوفير سيارات جولف لنقل الأعضاء كبار السن إلى داخل اللجان بجانب توزيع كمامات وكحول على الأعضاء أثناء الدخول والخروج من الخيمة المكيفة التي تم تجهيزها لتضم لجان التصويت واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

انتخابات نادي جزيرة الورد الرياضى
والجدير بالذكر أن الانتخابات بمقاعد مجلس إدارة نادي جزيرة الورد تجري على مقعد الرئاسة والعضوية فوق السن وتحت السن بعدما فاز بالتزكية كلا من يوسف محمد مجاهد بمنصب أمين الصندوق وحاتم أحمد عبد الرحيم بمنصب نائب الرئيس.

ويتنافس بالانتخابات علي منصب رئيس مجلس الإدارة النائب طارق أحمد محمد عبد الهادي، رئيس النادي الحالي، ومجدي إبراهيم على السيد زغلي.

وتقدم للترشح على منصب العضوية فوق 35 سنة 8 مرشحين وذلك لاختيار 6 أعضاء حيث يتنافس كلا من
إبراهيم مصطفى إبراهيم عبد المجيد، وشادي محمد المهدي محمد أحمد يوسف، وشریف حسن محمد المزاحي، ومحمد سعد محمد عب الله، ومحمد فؤاد عبد الله حسام الدين، ونبيل سمير محمد الجيار،و نجوى محمود محمد عمارة، وهشام مصطفى عبد المقصود.

بينما تقدم للترشح علي مقاعد العضوية تحت 35 سنة 7 مرشحين وذلك لاختيار 3 أعضاء فقط حيث يتنافس كلا من أحمد نادر قطب عبد المعطي فلاح، وأیمن أشرف ذکري حسانين، وحسام أيمن نور الدين عباس، وعاطف محمد إبراهيم على الجمل، وعمر على فتحى محمد بهريز، ومحمد حسام عبد الرحمن عتمان، ومحمد ماهر ماهر حامد الصي.
استمرار توافد أعضاء الجمعية العمومية لنادي جزيرة الورد بالمنصورة للتصويت (فيديو وصور)
استمرار توافد أعضاء الجمعية العمومية لنادي جزيرة الورد بالمنصورة للتصويت (فيديو وصور)
استمرار توافد أعضاء الجمعية العمومية لنادي جزيرة الورد بالمنصورة للتصويت (فيديو وصور)
استمرار توافد أعضاء الجمعية العمومية لنادي جزيرة الورد بالمنصورة للتصويت (فيديو وصور)
استمرار توافد أعضاء الجمعية العمومية لنادي جزيرة الورد بالمنصورة للتصويت (فيديو وصور)
استمرار توافد أعضاء الجمعية العمومية لنادي جزيرة الورد بالمنصورة للتصويت (فيديو وصور)
استمرار توافد أعضاء الجمعية العمومية لنادي جزيرة الورد بالمنصورة للتصويت (فيديو وصور)
استمرار توافد أعضاء الجمعية العمومية لنادي جزيرة الورد بالمنصورة للتصويت (فيديو وصور)

الكلمات المفتاحية

نادي جزيرة الورد جمعية عمومية المنصورة الدقهلية

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