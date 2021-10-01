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بعد غياب طويل.. خيمينيز ينضم إلى قائمة المكسيك في تصفيات المونديال

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
وكالات
عاد راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون، وهيرفينج لوزانو جناح نابولي، إلى قائمة المكسيك لمواجهة كندا وهندوراس والسلفادور في تصفيات المونديال.

ومن المقرر أن تستقبل المكسيك، منتخبي كندا وهندوراس في السابع والعاشر من أكتوبر الجاري على الترتيب، بينما ستحل ضيفة على السلفادور في 13 من نفس الشهر.

وكان خيمينيز قد عاد مؤخرًا للملاعب بعد تعافيه من إصابة خطيرة في الرأس، وقاد الأحد الماضي، وولفرهامبتون إلى الفوز على ساوثهامبتون بهدف نظيف هو الأول له منذ 336 يومًا.

ويتيعن على وولفرهامبتون، الموافقة على سفر خيمينيز، بعدما كان قد رفض من قبل مشاركته في مباريات سابقة بتصفيات المونديال، بحجة أن المكسيك ضمن قائمة الدول التي تفرض عليها بريطانيا قيود سفر بسبب جائحة كورونا.

من ناحيته، يعود لوزانو للمنتخب بعد تعافيه من إصابة قوية في الرأس أيضًا تعرض لها خلال مباراة بلاده مع ترينيداد وتوباجو في افتتاح بطولة الكأس الذهبية في يوليو الماضي.

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