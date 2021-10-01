الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب وسط الأهلي

أصبح نادي الاتحاد السكندري، قريبًا من التعاقد مع أحد مواهب النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.









وأوضحت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة، برئاسة محمد مصيلحي، نجحت في قطع شوط كبير في المفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات عبدالرحمن مانو، لاعب وسط القلعة الحمراء، صاحب الـ 20 عامًا.









وذكرت التقارير أن اللاعب سوف ينضم اللاعب لصفوف زعيم الثغر لمدة موسمين على سبيل الإعارة.









وكان نادي الاتحاد السكندري نجح في ضم صفقات قوية خلال الفترة الأخيرة، وهي المدافع محمد عبدالسلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل ميسي لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبدالمنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق، وأحمد علي مهاجم البنك الأهلي.



