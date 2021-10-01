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تصريحات جوارديولا قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 03:03 م
جوارديولا
جوارديولا
علي نبوي
قال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إن فريقه جاهز لمباراته المقبلة أمام ليفربول والمقرر لها بعد غدٍ الأحد في قمة مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

جوارديولا أضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة :"في العام الذي حققنا فيه اللقب للمرة الثانية على التوالي، كنا خلف ليفربول بـ7 نقاط في يناير ولكن حققنا اللقب".

وتابع :" غداً لن اتراجع عن اسلوب تفكيرنا، بل سنسعى الى تحسين ماعلينا تحسينهن بإمكاننا أن نكون افضل في بعض الأقسام".

وواصل :"أبدأ في النظر إلى جدول الترتيب بعد 10-12 مباراة. الآن عندما يكون الفارق نقطة الترتيب غير مهم. الأهم هو طريقتك في اللعب، والروح التي يظهرها فريقك".

وأشار :"منذ تحقيقنا لدوري الـ100 نقطة وليفربول دائمًا ماكانوا ضمن المنافسين على اللقب، لولا المشاكل التي عانوا منها خلال الموسم الماضي في نفس المركز، لكانت الامور مختلفة".

واستطرد :"ضغط المباريات لايُصدق، المستوى كان رائعاً للغاية في هذه المباريات، رغم الخسارة في فرنسا، الا أن الآداء كان ممتاز. مايزال أمامنا 9 أشهر".

وأكمل :"لا يزال لدينا الكثير من التفاصيل ولكن رغم ذلك نحن مازلنا متواجدين بعد مرور 6 أعوام، لهذا السبب أنا فخور، وقد قلت لهم أني عاجز عن التعبير عن مدى امتناني للطريقة التي لعبوا بها أمام تشيلسي وباريس سان جيرمان".

واختتم :"إنه لشرف لنا أن نكون منافسين لليفربول، قبل عقود لم نكن كذلك، لسنوات طوال كنا نحاول أن نتنافس مع مثل هذه الأندية الأسطورية".

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