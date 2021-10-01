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كريم عفيفي يكشف عن أصعب فتراته الفنية وعن دوره في فيلم المحكمة وتماسيح النيل ( خاص)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 03:43 م
كريم عفيفي
كريم عفيفي
يارا عادل
يعيش النجم كريم عفيفي، حالة من الانتعاش الفني خلال الأيام الحالية، حيث سيعرض له فيلم تماسيح النيل والمحكمة خلال الفترة القليلة المقبلة، بدور العرض السينمائية، بالإضافة لانشغاله بتصوير مشاهده في فيلمه الجديد "مطرح مطروح" و فيلم "زومبي".


وقال كريم عفيفي، خلال تصريحات خاصة ل "الفجر الفني" إن ما جذبه للمشاركة في فيلم "مطرح مطروح" تركيبة وتجميع النجوم بالعمل حيث يتواجد في قائمة أبطال الفيلم النجم القدير محمود حميدة وعدد آخر من النجوم، مؤكدًا أن سيناريو وفكرة الفيلم كانا  من أهم العوامل التي حمسته للمشاركة بالعمل.

وأعرب "عفيفي" عن سعادته البالغة بالمشاركة في فيلم مطرح مطروح، تحت قيادة المخرج الكبير وائل إحسان، والسيناريست محمد عز .

وأكد كريم عفيفي، أنه متحمس للغاية لطرح فيلم تماسيح النيل والمحكمة، مشيرًا إلى أن الشخصيتان لمسته للغاية ومقربان لقلبه إزاء كون الدوران مختلفان عن بعضهم البعض، حيث يجسد في فيلم تماسيح النيل دور شخصية حليم وهو شاب بارمان، ويعمل على إحدى السفن، بينما في فيلم المحكمة يجسد شخصية محامي مبتدء في بداية مشواره.

ولوح "عفيفي" أن أصعب الأوقات التي مرت عليه خلال فترة تصوير مشاهده في مسلسل "نجيب زاهي زركش " وفيلم "تماسيح النيل" حيث كان يتم تصوير مشاهد المسلسل بالقاهرة بينما فيلم تماسيح النيل ب أسوان مما كان يستدعي عليه السفر بين القاهرة وأسوان يومياً لتصوير مشاهده بالعملان.

وذكر "عفيفي" إلى أنه سيتم استئناف تصوير فيلم "زومبي " مجددًا خلال أسبوعين ، عقب شفاء أحد أبطال العمل النجم حمدي الميرغني، من فيروس كورونا.

وفيلم "زومبي" من بطولة علي ربيع وحمدي الميرغني وكريم عفيفي وويزو وأشرف عبد الباقي وهاجر أحمد، والفيلم من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح

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