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تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 03:06 م
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
هايدي يسري
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المباراة الأكثر أثارة على أطلاق وهي كلاسيكو الأرض بالدوري الأسباني، الذي تجمع فريق ريال مدريد ضد فريق برشلونة.

وظلت هذه المباراة لسنين كثيرة تحتفظ بإثارتها، ولكن بعد رحيل ميسي من فريق برشلونة ورحيل راموس من فريق ريال مدريد هذا الموسم وغياب العديد من نجوم الفريقين، هل ستظل تحافظ على نفس أثارتها أيضًا؟.

الجواب في يد النجوم الحالية بالفريقين الذي يحملوا على عاتقهم مسؤلية الحافظ على تاريخ لقاءات كلاسيكو الأرض الناري.

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على فريق برشلونة ، يوم الأحد الموافق 24‪-‬10، ضمن منافسات الجولة ‪العاشرة‬ بالدوري الأسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

ستنطلق صفارة المباراة المثيرة فى تمام الساعة الرابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة.
وفي تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت السعودية.
وفي تمام الساعة السادسة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

يذكر أن فريق ريال مدريد يتصدر الدوري الأسباني، بينما يكون فريق برشلونة في موقف حرج بالدوري ويحتاج الفوز في المباريات القادمة له حتي يحسن من وضعه.

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