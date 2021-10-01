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مجلس جامعة بني سويف يوافق على عقد ندوة عن التطعيمات لمواجهة كورونا

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 03:09 م
منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، بجلسته رقم 201، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، على عقد ندوة عن أهمية التطعيمات وأنواعها المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون مع كلية الطب.

جامعة بني سويف 
وصرح الدكتور منصور حسن، بأن الجامعة توفر الكميات اللازمة من اللقاحات لتطعيم أبنائها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري، وذلك لتنفيذ خطة الدولة الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين فى العملية التعليمية بالجامعة.

وأضاف أن الجامعة حرصت على تنظيم تلك الندوة للتوعية بأهمية التطعيم بلقاح كورونا، وتشجيع الجميع على الحصول على اللقاح حفاظًا على سلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار الفيروس، وتعريفهم بأماكن تلقي اللقاحات داخل الجامعة، وإتاحة الفرصة لهم لعرض ومناقشة استفساراتهم بخصوص تلك التطعيمات.

إجراءات احترازية 
جاء ذلك في إطار تفعيل خطة تكثيف التوعية ضد فيروس كورونا، وأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

منصور حسن مجلس جامعة بني سويف كورونا التطعيمات

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