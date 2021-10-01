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وكيل صحة بني سويف: تخصيص 7 مراكز شباب لتلقي لقاح كورونا

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 03:38 م
المحافظ
المحافظ
احمد فتحي الدسوقي

صّرح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بإنه تم تخصيص 7 من مراكز الشباب على مستوى المحافظة لتلقى لقاح فيروس كورونا، منعا للتزاحم وهي: مركز شباب العبور بمدينة بني سويف، نادي بوش الرباضي، مركز شباب جزيرة ببا، مركز شباب الفشن، مركز شباب مدينة اهناسيا، مركز شباب الواسطى، نادي سمسطا الرياضي.

محافظ بني سويف
ومن جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، سير العمل في حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" حيث وصل اليوم "للمرة الثانية" أوتوبيس وزارة الصحة لمتابعة سير الحملة بالمحافظة قادمًا من محافظة المنيا، ليتمركز بميدان الزراعيين.

جاء ذلك في حضور ومتابعة وكيل مديرية الصحة الدكتور أحمد بغدادي، المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، حيث يتابع فريق العمل الميداني التابع للوزارة سير الحملة التى تستهدف تشجيع وحث المواطنين على تسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح كورونا، ضمن برنامجها الميداني بالمحافظات.
فرق التواصل المجتمعي
كما يتابع ذلك فرق التواصل المجتمعي من المحافظة والتي تضم: التضامن والشباب والرياضة، ممن تم تدربيهم للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم، مزودين بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإليكتروني لتلقى اللقاح.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد دشن، حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم من خلال التسجيل الرابط التالي https:egcovac.mohp.gov.eg.

الكلمات المفتاحية

محافظ بني سويف لقاح كورونا كورونا سجل الآن أوتوبيس الصحة

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