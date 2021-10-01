أزمة «الكتب واللقاح».. تثير غضب طلاب جامعة دمياط





حالة من الغضب انتابت طلاب جامعة دمياط، وذلك بسبب تزاحم المترددين على تلقي لقاح فيروس كورونا، علاوة على ارتفاع أسعار الكتب وفرض شراء جميع الكتب مرة واحدة بعد أن وصل إجمالي أسعار الكتب للفرقة الأولى بكلية التجارة 770 جنيهًا الأمر الذي يشكل عبئًا على الطلاب وأسرهم.

نفاذ الكمية المحدودة

في البداية يقول "م.ع" طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة دمياط فى حديثه لـ «الفجر» "أنا بكون موجود من 8 الصبح وبرجع اروح الساعة 1 بعد الظهر من غير ما اخد اللقاح بسبب نفاذ الكمية المحدودة والتي لا تكفي عدد الطلاب المترددين علي الجامعة لتلقي اللقاح.. ويعبر " م.م " طالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب بجامعة دمياط عن غضبه قائلًا أنا لو جاى أخد كورنا هنا مش هتكون بالزحمه دى مطالبًا الدكتور سيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، بتنظيم حركة التطعيمات لتسهيل الإجراءات على جميع الطلاب المترددين فى حين أن إدارة الجامعة تشدد على جميع المنتسبين من أعضاء التدريس والطلاب ضرورة تلقى اللقاح دون النظر لمشكلة الزحام وعدم كفاية أعداد اللقاحات الموجودة لجميع المترديين والذين يأتي من دمياط وايضًا خارجها.



ويشير "أ.س" طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة بجامعة دمياط، إلي انه تفاجأ بقرار إدارة الكلية بشأن تغيير بعض نظم الإدارية الخاصة بشراء الكتب والتي كانت تمكن الطالب سابقًا من شراء كل كتاب بمفرده حسب إمكانيات المادية المتوفرة لتقرر إدارة الكلية لأول مرة أن شراء الكتب يكون مرة واحدة تتضمن جميع الكتب بعد أن وصل إجمالي أسعار الكتب للفرقة الأولي بكلية التجارة 770 جنيهًا وسعر الكتاب الواحد 110 جنيهًا، الأمر الذي يشكل عبئًا على الطلاب وأسرهم وإذا أراد الطالب الحصول على كتاب واحد فقط في حالة الرسوب في بعض المواد يتم التوجه للإدارة لأخذ بيان رسمى يمكن الطالب من شراء الكتاب المحدد فقط قائلًا "قرار غريب سيزيد من عائق المصاريف على الأهالى وعلى الطلاب بعد أن كان بعض الطلاب يشترون الكتب علي دفعات حسب ظروف الأسرة المادية".



وأضاف "م.ص" طالب بالفرقة الثالثة "لا تعد أزمة الكتب وليدة هذا العام الجامعي لأنها تمتد من الأعوام الدراسية الماضية وليست المرة الأولى التي نشتكي من أسعار الكتب في بداية العام الدراسي لكن دائمًا الرد على الأزمة ما بين ارتفاع أسعار الورق والأحبار، وطبع الكتب بمحافظات بعيدة.. أنا كنت بشترى كتاب كتاب حسب اللى معايا واللى محتاجه اجيب منين الفلوس كاملة مرة واحدة.. كما عبرت " س.ا " الطالبة بالفرقة الرابعة عن أزمتها قائلة بقالى 3 سنين بنتعامل مع النظام اشترى كتاب بكتاب ايه اللى اتغير فجاءه ونتمنى من أعضاء هيئة التدريس أن يراعوا الله في الطلاب وأسرهم، مطالبة مسؤولي جامعة دمياط وكلية التجارة بدمياط، بالوقوف فى مصلحة الطلاب والنظر بعين الرأفة بحال أولياء الأمور.