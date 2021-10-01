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برلماني: توقعات بمناقشة قانون المحليات خلال دور الانعقاد الثاني

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:00 م
النائب سيد شمس الدين
النائب سيد شمس الدين
عبداللطيف هيبة
قال النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المتوقع مناقشة قانون المحليات خلال دور الانعقاد الثاني، وأن تأخر إصدار القانون بسبب تحضير بعض التجهيزات لأنه عقب إصدار القانون تأتي انتخاب المحليات، لذلك كان لابد من تهيئة الظروف والبيئة الحاضنة لتطبيقه على الوجه الأمثل.

وأكد "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن القانون سيقلل الفساد بالمحليات، كما أنه مهم لإنجاز مصالح المواطنين، لأنه يمثل رقابة على مصالح المواطنين والمصالح الحكومية، ويساعد أعضاء مجلس النواب على قضاء مصالح الشعب، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيكون به صلاحيات جيدة للمحليات.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن المحليات سبب الفساد منذ زمن طويل، ولكنه قل بشكل ملحوظ في عهد الرئيس السيسي، قائلًا "إيد لوحدها ما تصقفش"، مؤكدا أن أي قانون سيتم إصداره الفترة المقبلة سيقلل من الفساد، ولكن لن يقضي عليه في الحال، لأنه قد يحتاج إلى وقت طويل لاقتلاع جذوره.

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مجلس النواب لجنه الاداره المحليه قانون المحليات سيد شمس الدين الفجر

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