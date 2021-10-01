مجلس مدينة الغردقة يواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة

تمكنت لجنة الإزالات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، اليوم الجمعة خلال حملة مكبرة، من إزالة تعديات على 1500 متر من أراضي أملاك الدولة بمناطق أبو العباس، والجبل الشمالي، والمنطقة الصناعية، بحي جنوب الغردقة.



كما تمكنت لجنة الإزلات بمجلس مدينة الغردقة، من إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة، عبارة عن أسوار وخزانات أرضية وتند وسلالم وأرصفة، على مساحة 1100 متر، تعوق تطوير منطقة شارع الأزهر بالغردقة.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات إيهاب رأفت، رئيس المدينة، بالاستمرار في الإزالات الفورية لتذليل أي معوقات تتسبب في تعطيل الخطة الموضوعة للتطوير وتحسين الصورة البصرية والجمالية للغردقة.



من جانبه، شدد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، على إزالة جميع المعوقات من إشغالات وتعديات والتي تعوق التطوير بجميع شوارع المدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالمدينة والتي تشمل عدة مناطق وأحياء سكنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

