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ترتيب مجموعة مصر في تصفيات ِإفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:01 م
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الدمتناوي
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، يوم الثامن من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الثانية أيضًا أمام منتخب الجابون، بهدف لكل منهما، في حين فاز منتخب ليبيا على نظيره منتخب أنجولا بهدف نظيف.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، يوم الثامن من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال:

ليبيا.. 6 نقاط.
مصر.. 4 نقاط.
الجابون.. نقطة واحدة.
أنجولا.. لا شئ من النقاط.

الكلمات المفتاحية

ترتيب مجموعة مصر التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال

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