Advertisements
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات ِإفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022
الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:01 م
محمد الدمتناوي
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، يوم الثامن من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الثانية أيضًا أمام منتخب الجابون، بهدف لكل منهما، في حين فاز منتخب ليبيا على نظيره منتخب أنجولا بهدف نظيف.
ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، يوم الثامن من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.
ترتيب مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال:
ليبيا.. 6 نقاط.
مصر.. 4 نقاط.
الجابون.. نقطة واحدة.
أنجولا.. لا شئ من النقاط.