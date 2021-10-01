حوارات مجتمعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول قضايا تنظيم الأسرة بقنا



وقالت الدكتورة داليا إبراهيم، منسق مشروع معا نصنع الفارق، إن المشروع ينفذ بمركزي قنا والوقف، ويهدف إلى رفع وعي المجتمعات المحلية بأهمية تنظيم الأسرة، مؤكدة دور الجمعيات الأهلية في دعم كافة الأنشطة التنموية بقنا وخاصة التي توجه بشكل مباشر للمرأة ودور جمعية فدا في رفع وعي المجتمع بأهمية قضية تنظيم الأسرة من خلال مشروع معا نصنع الفارق.



وأشارت إلى أن هذا المشروع الذي يستهدف 6 قرى بمحافظة قنا مركز قنا قريتي (المحروسة – المنيرة) مركز الوقف أربعة قري (المراشدة – القلمينا – جزيرة الحمودى – عزبة علام) بدعم من مشروع "تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة" والذي يقوم بتنفيذ عدة تدخلات لدعم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمحافظة منها تدريب الأطباء والممرضات والصيادلة كذلك توعية الأسر بالشراكة مع قطاع المجتمع المدني تم الحوار المجتمعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة.



وتحدثت المهندسة إيمان محمد علي، مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بقنا، عن أهمية تنظيم الأسرة والمعوقات الاجتماعية التي تواجه النساء مثل الاستمرار في الأنجاب حتى يتم إنجاب ولد وخطورة ذلك على المجتمع.



كما أوضح الشيخ أحمد أبو الوفا، ممثل عن الأوقاف، أن المباعدة بين الولادات هي من صلب الدين، وان الرسول علية الصلاة والسلام أوصي بضرورة إعطاء كل طفل حقة دون تفريق بين ولد وبنت.



وأضاف الدكتور حمدي حامد أحمد، طبيب نساء بالوحدة الصحية بالمنيرة، أن قرار تنظيم الأسرة قرار مشترك بين الزوج والزوجة ولا بد من مناقشة الطبيب في الأسلوب الأنسب لتنظيم الأسرة وفقا لحالة لكل سيدة.



واختتم الحوار بمناقشة مفتوحة بين المشاركين والمحاضرين لتصحيح المفاهيم السائدة حول قضية تنظيم الأسرة.



عقدت جمعية تنمية الأسرة والبيئة بقنا (فدا) حوارين مجتمعيين، بقريتي المنيرة والمحروسة بمحافظة قنا، في إطار الدور التنموي والمشاركة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030، من أجل الرد على الشائعات حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع مشروع "تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة" الذي تقوم بتنفيذه هيئة جون سنو بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.