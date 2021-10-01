Advertisements

ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل قبل تهريبها بمطار الغردقة الدولي (صور)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:04 م
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد طه
تمكنت جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة هشام شرارة، من إحباط محاولة تهريب أجهزة ومستحضرات تجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران رقم PQ 8101 القادمة من مطار كييف الدولي بأوكرانيا اشتبه هيثم خلف الله في راكبة أوكرانية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على ابو الحسن مأمور الفحص تحت إشراف رامى مروان رئيس قسم الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أشياء متماثلة بحقائب الراكبة.

وبالعرض على جابر محمد موسى نائب مدير جمارك، قرر تكليف محمد صبرى مأمور الجمرك تحت اشراف مهند سامي مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكبة تفتيشا دقيقا فتبين وجود 331 عبوة بها أجهزة ومستحضرات تجميل مخبأة بين طيات ملابسها داخل الحقائب.

وتم التحريز بلجنة مكونة من عادل قرني بحضور هاني عبدالحافظ ومصطفي جنيدي بإدارة الأمن الجمركي.

وقرر أحمد القرنشاوى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2021.
ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل قبل تهريبها بمطار الغردقة الدولي (صور)
ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل قبل تهريبها بمطار الغردقة الدولي (صور)

الكلمات المفتاحية

مطار الغردقة مستحضرات تجميل

أخبار تهمك

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ حوالي 16 ساعة

كومان يعلق على أنباء رحيله بعد مباراة أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

كيروش يستقر على تشكيل مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة القادمة

منذ ساعة و نصف

عاجل - كومان يشن هجومًا ناريًا على برشلونة ويوجه رسالة نارية إلى لابورتا

منذ 35 دقيقة

تصريح مثير من رضا عبد العال

منذ حوالي 4 ساعات

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ يوم

الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب وسط الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يومين

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ حوالي 13 ساعة

المغرب أم الجزائر.. لاعب تشيلسي يختار منتخب بلاده

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي ينجح في ضم ثُنائي وادي دجلة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد.. وغياب العقل المدبر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحات تدبيس المعدة

إحباط محاولتي تهريب لكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل وطائرة تنصت وتجسس بـ"جمارك مرسى علم" (صور)

جمارك مطاري الغردقة وشرم الشيخ يضبطان محاولتي تهريب كمية من فلاتر السجائر الإلكترونية ومستحضرات التجميل

بقيمة 3 مليون و 240 ألف.. جمارك سفاجا تضبط أجهزة طبية مستعملة ومستلزمات منتهية الصلاحية

الجمارك تحبط تهريب كمية من الأقراص المخدرة

الجمارك تحبط تهريب كمية من الأدوية البشرية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - كومان يشن هجومًا ناريًا على برشلونة ويوجه رسالة نارية إلى لابورتا

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

11:22 ص

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد.. وغياب العقل المدبر

01:26 م

الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب وسط الأهلي

03:01 م

الأهلي ينجح في ضم ثُنائي وادي دجلة

02:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements