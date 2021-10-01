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التحقيق مع مبرمج كمبيوتر تحرش بفتاة في القاهرة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:09 م
متهم
متهم
داليا عادل
أمرت نيابة المعادي الجزئية، بحبس مبرمج كمبيوتر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش بفتاة، كما كلفت أجهزة الأمن بفحص فيديو الواقعة المتداول علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".


واعترف المتهم أمام جهات التحقيق انه يعرف المجني عليها من خلال قيامها بمراسلته لمساعدتها فى استرجاع حساب قديم خاص بها، فطالبها بمحادثتها عبر الفيديو للتأكد من هويتها واعترف بارتكاب الواقعة.


وتمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" يتضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها، وضبط مرتكب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشكو فى حقه وتبين أنه (مبرمج كمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى).


عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته أعترف بالواقعة علي النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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