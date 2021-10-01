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وزيرة البيئة تناقش التقرير الخاص بتمويل المناخ مع الجانبين الكندي والألماني

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:10 م
اجتماع
اجتماع
مارينا بشارة
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ممثلي الوفد الكندى الوزير ويلكنسون، ونائب الوزير هوجان والوزير ستيت سكرترى ممثل الوفد الألمانى، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية التى من المقرر عقدها على هامش مشاركتها بالمشاورات التمهيدية بميلانو قبل مؤتمر cop26.

مناقشة التقرير الخاص بتمويل المناخ

تناول اللقاء مناقشة التقرير الخاص بتمويل المناخ، حيث طلبت الرئاسة الحالية للتغيرات المناخية ببريطانيا، من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD"، بإعداد تقرير حول التمويل الخاص بموضوعات تغير المناخ، حيث تم تخصيص ١٠٠ مليار دولار فى هذا الصدد. ومن المقرر الانتهاء من تلك التقرير ١٨ اكتوبر الجارى، حيث حرص الجانبين الكندى والالمانى على معرفة وجهة نظر مصر فى التقريرالخاص بتمويل المناخ والملاحظات المبدئية بهذا التقرير.

وقد أبدت الدكتورة ياسمين فؤاد بعض الملاحظات بخصوص التقرير حول التمويل، مشددة على أهمية الشفاقية فى عرض ارقام التمويل والتركيز على الجزء الخاص بالتكيف والتخفيف والنسبة التى يمثلها هذه التمويلات.

متطلبات الدول النامية فى التقرير الخاص بتمويل المناخ

وأشارت وزيرة البيئة الى أهمية الاستماع إلى متطلبات الدول النامية فى التقرير الخاص بتمويل المناخ وأهمية النظر إلى مطالب الدول الأفريقية الخاصة بموضوعات التكيف والتخفيف، والعمل على تسهيل عملية حصولهم على التمويل اللازم، وعمليات الإبلاغ، مؤكدة على ضرورة رفع الطموح في التمويل وسبل التنفيذ والنظر إلى مفهوم العدالة والمساواة.وقد رحب الجانبين الكندى والالمانى بملاحظات الجانب المصرى على التقرير، مع التاكيد على أخذها فى الإعتبار عند إعداد التقرير النهائى.

ومن المقرر أن تترأس الدكتورة ياسمين فؤاد فى الاجتماعات التمهيدية الcop26 الجلسة الخاصة بتمويل المناخ، حيث سبق وان ترأست سيادتها بإجتماع بولندا الجلسات الخاصة بتمويل المناخ للوصول إلى توافق بين الدول النامية والدول المتقدمة فى هذا الصدد.
وزيرة البيئة تناقش التقرير الخاص بتمويل المناخ مع الجانبين الكندي والألماني
وزيرة البيئة تناقش التقرير الخاص بتمويل المناخ مع الجانبين الكندي والألماني
وزيرة البيئة تناقش التقرير الخاص بتمويل المناخ مع الجانبين الكندي والألماني
وزيرة البيئة تناقش التقرير الخاص بتمويل المناخ مع الجانبين الكندي والألماني

الكلمات المفتاحية

وزيرة البيئة المناخ

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