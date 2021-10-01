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"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:19 م
حملات إزالة
حملات إزالة
مصطفى الملاح
تمكنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، من تنفيذ حملة موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بمختلف المحافظات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بإزالة كافة التعديات التي تعيق المجرى المائي بالدولة.

تنفيذ 45 قرار ازالة والتحفظ على 13 ماكينة ري بالفيوم

وقالت وزارة الموارد المائية والري إن الحملة إشتملت على تنفيذ 45 قرار ازالة والتحفظ على 13 ماكينة ري مخالفة علي بحر الجرجبة زمام هندسة ري الغرق، بتأمين قوات الشرطة بمركز إطسا وشرطة الري بالفيوم.

تنفيذ 8 قرارات إزالة على مساحة 435 متر مربع بالشرقية

وشهدت الحملة تنفيذ 8 قرارات إزالة على ترعة حانوت خلف القواسم بزمام هندسة رى كفر صقر بالادارة العامة لرى غرب الشرقية، على مساحة 435 متر مربع ضمن الموجة 18 للإزالات، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة أولاد صقر وتأمين مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية.

تنفيذ 17 قرار إزالة التعديات على مساحة 637 متر مربع بالدقهلية

كما نفذت الوزارة 17 قرار إزالة عبارة عن تعديات بقطع جسر ووضع مواسير وزراعات بمساحة 637 متر مربع، زمام هندسة ري قبلي السنبلاوين بالإدارة العامة لري جنوب الدقهلية بالتنسيق مع مركز شرطة ديرب نجم للتعديات على أملاك ري خلال حملة موسعة بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت الوزارة - في بيان لها - إن الإزالات عبارة عن، تعديات بوضع مواسير داخل القطاع المائي، وزراعة جسور المصرف بمسطحات 17 ألف متر مربع، زمام هندسة شرق سيدي سالم بالإدارة العامة لصرف غرب كفر الشيخ.

تنفيذ 4 إزالات بمحافظة الدقهلية

كما نفذت الوزارة، اليوم الخميس، 4 إزالات فى نطاق محافظة الدقهلية، مؤكدة أنه بذلك أصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 64760 إزالة.

الحملة القومية لاسترداد أراضي الدولة

جاء ذلك فى إطار الحملة القومية لاسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الجهود المبذولة من قطاع الري لإزالة كافة التعديات الموجودة على المجاري المائية بإدارات الرى ضمن الموجة ال 18 للإزالات.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخلص من كافة التعديات على نهر النيل والترع والمجاري

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة التخلص من كافة التعديات على نهر النيل والترع والمجاري مشددًا على ضرورة الإنتهاء من إزالة كافة التعديات خلال 6 أشهر القادمة.
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)
"الري" تنفذ حملات إزالة موسعة بمختلف المحافظات (صور)

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وزارة الري نهر التيل الموجة الـ18 الفجر السيسي التعديات على المجاري المائية والترع إزالة التعديات إزالات

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