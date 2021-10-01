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"كل العيون عليا".. محمد رمضان يثير الجدل عبر "إنستجرام"

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:25 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مي مرسي
شارك الفنان محمد رمضان صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "رمضان" في الصورة بتيشيرت وبنطلون أسود اللون، كما كتب تعليقا قائلا: "كل العيون عليا".

وكانت آخر أعمال محمد رمضان مشاركته في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "موسى" مع عدد من الفنانين منهم سمية الخشاب وهبة مجدي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال.

وأعلن "رمضان" عن تعاقده على عمل فني لرمضان 2022 قائلا: " تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين رمضان يجمعنا ان شاء الله بكل خير وثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم".

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