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أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:22 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 1 أكتوبر إلى يوم الخميس 7 أكتوبر، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة.

طقس الفترة المقبلة

وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقسا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدلا الحرارة على السواحل الشمالية، حارا علي جنوب الصعيد فيما يكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على باقي الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، إلى أن البلاد تشهد طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد

الظواهر الجوية خلال الأسبوع المقبل

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلًا.

أمطار على هذه المناطق خلال الأيام المقبلة

وتشهد البلاد غدًا السبت سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (20%) تقريبًا

أما يوم الأحد المقبل تشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (50%-30%) تقريبًا.
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

الكلمات المفتاحية

الماليه الطقس الارصاد أمطار

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