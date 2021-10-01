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الجيزة تزيل 18 حالة تعد على أراضي الري بمنشأة القناطر

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:29 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
إسماعيل منطاوي
يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المعدل اليومي لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة في إطار الموجة 18 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية .

وتابع المحافظ مجهودات مركز ومدينة منشأة القناطر بالتنسيق مع قطاع ري الجيزة والأجهزة الأمنية في تنفيذ عدد(١٨) قرار ازاله لتعديات على أراضي أملاك الدوله (الموارد المائية والري ) بناحية الرياح البحيرى نطاق قرية نكلا، حيث تم إزاله كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بتواجد ميداني لمحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

الكلمات المفتاحية

الموجة الـ18 اللواء أحمد راشد ازالة

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