مصطفى شعبان يداعب الجمهور على طريقته الخاصة.. شاهد

نشر الفنان مصطفى شعبان، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر مصطفى شعبان في الصورة بإطلالة كاجوال، وحمل إشارة القلب.





وداعب مصطفى شعبان الجمهور من خلال تعليقا على الصورة، قائلًا: "هو الحب.. فاسلم بالحشا ما الهوى سهل … حد يعرف يكمل؟".





جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان، كان مسلسل "ملوك الجدعنة" في رمضان 2020، وذلك بمشاركة كل من عمرو سعد وياسمين رئيس، ودلال عبدالعزيز.